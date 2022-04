Bruce Willis e la moglie nei teneri scatti di una fotografa speciale... la figlia di 10 anni

E così li ha voluti immortalare, in una serie di scatti condivisi sui social, la piccola Mabel Ray, figlia di 10 anni della coppia: "Mamma e Papà nel loro habitat preferito", spiega la didascalia. Dopo la scioccante diagnosi di afasia, che lo ha portato ad abbandonare il mondo del cinema, l'attore appare sereno, mentre si gode momenti di vita in famiglia, come mostra anche la clip pubblicata dalla moglie nelle sue storie Instagram.

Se l'afasia, che comporta la perdita progressiva della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, potrebbe rendergli difficoltoso parlare, immagini, come queste, che lo ritraggono felice con le persone che ama, potrebbero diventare per Bruce Willis molto preziose.

Sul suo profilo Instagram l'attore ha anche condiviso un video in cui balla e ride insieme all'ex moglie Demi Moore, con la quale ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto e poi mentre è abbracciato alla figlia Scout sul divano.

Gli affetti familiari restano per la star di Hollywood la principale fonte di gioia in questo momento difficile della sua vita.

E a rivelare la terribile diagnosi, una settimana fa, è stata proprio la famiglia dell'attore, 67 anni, con un post sui social media: "Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il tuo continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, "Vivilo" e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn".