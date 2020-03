Bruce Willis compie 65 anni: i suoi film più iconici

Classe 1955, Bruce Willis è oggi uno degli attori più di successo di tutto il cinema mondiale. Inizialmente, però, il suo destino non sembrava essere il palcoscenico: nato in una base militare americana in Germania, si trasferisce con tutta la famiglia nel New Jersey quando aveva solo due anni.

Bruce Willis inizia ad avvicinarsi al mondo del cinema quando scopre che recitando riesce a tenere bada un problema ricorrente: la balbuzie. Soprannominato “Buck Buck”, al college studia arte drammatica salvo poi abbandonare la scuola. Inizia così un periodo tormentato dove passa da un lavoro all’altro: camionista, cameriere, addetto alle pubbliche relazioni cercando di arrivare a fine mese in qualsiasi modo. Poi la svolta.

A metà degli anni Ottanta partecipa a un provino per “Moonlighting”: arriva per ultimo alle audizioni con barba incolta e abbigliamento sportivo eppure grazie al suo carattere estroverso riesce a convincere i produttori. Così diventa il detective David Addison vincendo un Golden Globe e un premio Emmy. E’ il trampolino di lancio per una carriera ancora oggi ricca di grandi successi: dal poliziotto John McClane in “Die Hard” a “Pulp Fiction” fino a “Red” e “G.I. Joe – La vendetta”.