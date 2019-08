Bruce Springsteen protagonista e regista del film-documentario "Western Stars"

A giugno è uscito il diciannovesimo album di Bruce Spingsteen , "Western Stars" . Ora è stato pubblicato un trailer dell’omonimo film che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival in settembre, per poi uscire nelle sale in autunno. E' l'esordio alla regia dello stesso musicista del New Jersey: un concerto-confessione che oltre a proporre un'esibizione di tutte le canzoni del disco, è anche una riflessione sulla sua vita e carriera.

Nel film-documentario Spingsteen, oltre a condividerà riflessioni e aneddoti, si esibirà nelle tredici nuove canzoni accompagnato da una band e un’orchestra all'interno del suo grande fienile, vecchio di quasi cento anni. Il progetto è stato diretto da insieme a Thom Zimmy, che ha già collaborato con il cantautore al precedente documentario "The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town" e ha filmato lo spettacolo teatrale "Springsteen on Broadway" (nominato agli Emmy).



Il Boss ha raccontato così il progetto: "Sapevamo che non saremmo andati in tour, quindi cercavo un modo per portare un po' di musica dal vivo al pubblico".



L'album omonimo ha ottenuto un successo globale, arrivando al numero 1 nelle classifiche di iTunes in tutti i continenti, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia.