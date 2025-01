È destinato a far discutere il nuovo libro di Brooke Shields "Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman", che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Tra le altre cose, l'attrice e modella, ha raccontato di come sia stata sottoposta a un intervento di ringiovanimento vaginale a sua insaputa e senza il suo consenso. La Shields lo ha spiegato in una intervista a "Us Weekly", spiegando di aver inizialmente incontrato il chirurgo dopo essere stata consigliata dal suo ginecologo di effettuare una labioplastica (in cui le labbra vengono accorciate) per risolvere problemi di sfregamenti e sanguinamenti che la tormentavano sin dall'adolescenza.