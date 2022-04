Broadway falcidiata dal Covid: saltano gli show di Daniel Craig, Matthew Broderick e Sarah Jessica Parker

L'emergenza che sembrava passata è tornata attuale e il teatro è costretto a fermarsi di nuovo a causa del boom di contagi che sta colpendo New York, annullando alcune date. E' il caso del "Macbeth" con Daniel Craig , che sarebbe tornato sul palco dopo sei anni di assenza e che è però risultato positivo. Come lui anche Matthew Broderick, che avrebbe dovuto recitare con la moglie Sarah Jessica Parker nel revival di "Plaza Suite" di Neil Simon . Per ambedue però l'esito del tampone è stato di positività.

In realtà lo spettacolo aveva debuttato a marzo e dopo l'entrata in quarantena del marito la Parker ha "resistito" per qualche giorno, recitando senza di lui, accanto al suo sostituto, il vincitore del premio

Tony Michael McGrath

, poi però ha ceduto anche lei al Covid e lo spettacolo è stato annullato.



Resterà chiuso almeno fino alla prossima settimana anche il sipario dell'attesissimo "Macbeth" con la regia di

Sam Gold

e con l'ex 007 come protagonista. Cancellate infine anche le preview del musical Premio Pulitzer "A Strange Loop" per via dei troppi contagi all'interno della compagnia.