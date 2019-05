Britney Spears senza telefonino ma i suoi social sono attivi: è giallo

Dopo il ricovero Britney Spears negli ultimi giorni è sempre più social. Su Instagram posta backstage di servizi fotografici, si fa vedere mentre fa yoga e palestra. Interagisce con i follower. Ma c'è un giallo. Secondo il sito sempre beninformato Tmz, infatti, la popstar non avrebbe più uno smartphone. Glielo avrebbero sequestrato dopo che è stata beccata al telefono al volante. Allora è lei a scrivere e a usare i social?

"Una settimana fa - scrive Tmz - è stata fermata mentre era alla guida della sua auto con uno smartphone e le hanno sequestrato il cellulare. Britney non ha più uno smartphone". Per il sito sarebbe quindi il team della cantante a scrivere per lei.