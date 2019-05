Britney Spears, dimessa dal rehab fa yoga nel parco in bikini e... che fisico!

Dimessa, pochi giorni fa, dalla clinica psichiatrica, dove era entrata per un crollo emotivo in seguito alle gravi condizioni di salute del padre, Britney Spears sembra essere tornata in ottima forma, Fisica soprattutto, come mostra nel video condiviso sui social, in cui fa yoga in bikini nel parco sulle note di "I Like It" di Cardi B...