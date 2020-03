Britney Spears dice basta alla musica per colpa del padre

LEGGI ANCHE >

Il figlio di Britney Spears si sfoga sui social: "Mio nonno? Può anche morire..."

"Us Weekly" riporta le parole di una fonte credibile, che spiffera lo stato d'animo dell'artista: "Non ne vuole più sapere di cantare da quando suo padre è stato nominato tutore, non le piace che riceva un assegno mensile di 10 mila dollari per questo servizio. Vuole sciogliere questo legame. Si prenderà la pausa più lunga della sua carriera".

Sono passati quasi 4 anni dal suo nono album "Glory" e "a lei va bene così"....

TI POTREBBE INTERESSARE: