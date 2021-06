Brendan Fraser irriconoscibile: l'attore di "La mummia" riappare in pubblico... obeso

Sparito dal mondo del cinema hollywoodiano da anni Brendan Fraser , celebre soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella saga de "La Mummia", è riapparso qualche giorno fa sul red carpet del film "No Sudden Move" in cui ha recitato con Benicio Del Toro, Jon Hamm e Don Cheadle . Lasciando tutti a bocca aperta. Visibilmente aumentato di peso, al limite dell'obesità, l'attore si sarebbe "trasformato" per motivi legati alla prossima pellicola in cui sarà protagonista, ma non solo...

Da eroe dei tre action movie colossal de "La Mummia", ma anche di altri famosi film come "Crash - Contatto fisico" o "Inkheart", a insegnante gravemente obeso e solitario che cerca di riconnettersi con la figlia teenager. Questo il ruolo di Fraser nel nuovo film di cui è protagonista, "The Whale" di Darren Aronofsky, motivo per cui avrebbe dovuto mettere su molti chili.

Ma la ragione professionale non è la sola ad aver portato l'attore a questa incredibile trasformazione fisica.

Leggi Anche Brendan Fraser, una petizione per farlo tornare sul grande schermo

I suoi ruoli nei rocamboleschi action movie di cui è stato protagonista, tra salti ed acrobazie, gli hanno provocato non pochi problemi fisici, al punto che ha dovuto subire una serie di interventi chirurgici, alla colonna vertebrale, al ginocchio (in parte sostituito) e alle corde vocali.

E non è tutto. Nel 2003 Fraser è stato anche vittima di molestie sessuali da parte di Philip Berk, ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, ha poi divorziato dalla moglie, l'attrice Afton Smith e nel 2016 ha perso sua madre per cancro. Tutto ciò lo ha portato ad allontanarsi sempre più dai riflettori e dal set. Adesso sembra essere intenzionato a ritornare. In un'altra veste e... con un altro fisico.