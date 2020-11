Brad Pitt si dedica ai più bisognosi, con mascherina e guanti distribuisce frutta a Los Angeles

In tenuta anti-covid, con tanto di mascherina e guanti, è passato inosservato per un bel po', mentre scaricava frutta, verdura e altri generi alimentari e la distribuiva ai bisognosi in un quartiere disagiato di Los Angeles. Poi i paparazzi lo hanno scoperto. Il volontario in incognito che somigliava tanto a Brad Pitt era proprio... Brad Pitt.

L'attore ha passato un'intera giornata a fornire la spesa a famiglie disagiate in un quartiere povero della città degli angeli. E nemmeno gli scatti dei fotografi, che dopo averlo riconosciuto, non lo hanno perso di vista un istante, gli hanno impedito di portare a termine il suo lavoro.

Secondo quanto riferiscono alcuni media americani, Pitt si è fermato solo per alcune brevi pause e per scambiare qualche parola con gli altri volontari. Un vero eroe dal cuore buono e un gesto davvero lodevole per Pitt, che tuttavia non è nuovo ad opere di bene e spesso è sceso dal suo trono di divo hollywoodiano per mischiarsi tra la gente comune e dare un mano dove ce c'era più bisogno.

