Brad Pitt confessa: "Ho frequentato gli Alcolisti Anonimi: ero precipitato nell'oblio"

"Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla": già nel 2017, Brad Pitt aveva rivelato i suoi problemi con l’alcol e le droghe. In una nuova intervista al New York Times la star ha però rivelato di aver frequentato gli Alcolisti Anonimi e di aver affrontato una serie di fragilità che lo accompagnavano da molto tempo.