Pax è stato uno dei primi a opporsi al padre definendolo in un post Instagram del 2020 "uno "str...o di livello mondiale" e un "terribile essere umano". Parole molto dure che il ragazzo allora 16enne scrisse in occasione della festa del papà. "Felice festa del papà - aveva scritto il figlio - a questo str...o di livello mondiale. Tu confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza... Tu hai reso la vita delle persone a te più vicine un costante inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine la verità un giorno verrà fuori. Quindi felice festa del papà, essere umano fottutamene terribile". Nel post Brad Pitt appariva mentre riceveva l’Oscar, nel 2020, come miglior attore non protagonista in "C’era una volta a… Hollywood" di Quentin Tarantino. Dure parole, presumibilmente legate al periodo più buio dell’attore, quando era un alcolista. E che si riferiscono all'ormai tristemente noto incidente sull'aereo del 2016, dopo il quale, la favola tra Angelina e Brad è definitivamente finita.

Durante un volo privato con i loro figli, Angelina denunciò che Brad avesse "soffocato" uno dei figli e ne avesse "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini con la sensazione di "ostaggio" e rannicchiati per la paura sotto una coperta per ore fino all'atterraggio. Aveva anche affermato che lui l'avesse afferrata per la testa, sbattendola contro un muro e scuotendola violentemente durante il volo, provocandole lesioni alla schiena e al gomito. Qualche giorno dopo il volo la Jolie depositò la richiesta di divorzio. Pitt si è difeso dalle accuse, sostenendo che uno dei figli "si comportava come uno dei killer della Columbine". Il caso era finito persino all'Fbi, che aveva raccolto dati e informazioni e aveva chiuso quasi subito il caso di presunta aggressione dell'attore ai danni del figlio, perché "il fatto non sussisteva."