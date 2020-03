Bon Jovi compone una canzone e chiede ai fan di finirla 

La quarantena non ha fermato Jon Bon Jovi, che ha trovato un modo creativo per sfruttare l'isolamento. Via social l'artista ha condiviso il primo verso di una canzone dal titolo "Do What You Can" ("Fai quello che puoi") e ha chiesto ai follower di continuarla, per comporla tutti insieme. Intanto il suo tastierista David Bryan è risultato positivo al Coronavirus.