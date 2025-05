Bolzano Danza 2025, l'"insurrezione" come impulso collettivo: Gisèle Vienne e Marco D'Agostin tra i protagonisti

Mercoledì 23 luglio il festival si spingerà nuovamente fuori dai luoghi convenzionali per presentare negli spazi di Fiera Bolzano la performance "Radio Vinci Park", opera fuori formato ideata dall’artista visivo e regista Théo Mercier in tandem con il coreografo e cantante François Chaignaud, superstar della danza francese che trasporta il pubblico in una dimensione immaginifica tra motori e musiche di clavicembalo dove un biker e una creatura insolita si sfidano in un rituale sospeso tra seduzione e distruzione. Giovedì 24 luglio prima negli spazi del Museo Mercantile sarà in scena "L’ombelico dei Limbi" di Stefania Tansini, rivelazione della nuova coreografia italiana ispirata all’omonima opera di Antonin Artaud. A seguire, al Teatro Comunale la prima italiana di "Delirious Night" della coreografa danese Mette Ingvartsen: un rituale, alimentato dalle danze collettive del Medioevo, dai carnevali, dai balli in maschera orchestrata da una delle più originali autrici e registe del panorama europeo, che sarà presentata in prima mondiale il 16 maggio al Kunstenfestival di Bruxelles.