Bob Marley avrebbe compiuto 75 anni: al via un anno di celebrazioni a ritmo reggae

Il 2020 sarà un anno sotto il segno del re del reggae, Bob Marley, una delle icone più importanti e influenti del XX secolo. Il 6 febbraio cadono i 75 anni dalla sua nascita e in giugno saranno 40 anni dalla pubblicazione di "Uprising" (l'ultimo album pubblicato in vita) e dal classico senza tempo "Redemption Song". Per festeggiare la doppia ricorrenza è stato diffuso un nuovo video del brano storico realizzato in animazione. Questa è solo la prima delle iniziative di "Marley75" annunciate dalla famiglia dell'artista, con Universal e Island, che durante i prossimi 12 mesi festeggerà la storia e l’eredità del cantante.