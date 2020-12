Bob Dylan vende tutte le sue canzoni a Universal 

L'intero catalogo delle canzoni di Bob Dylan è stato acquisito dalla Universal Music Publishing. Si tratta di oltre 600 diritti d'autore che coprono una carriera di 60 anni, dalla pietra miliare del 1962 "Blowin' in the wind" all'epico 'Murder most foul' di quest'anno, inclusi classici che hanno cambiato il mondo come "The Times They Are A-Changin'" e "Like a Rolling Stone". I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti, ma secondo il New York Times si parla di una cifra che si aggira intorno ai 300 milioni di dollari.