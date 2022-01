Blind: "Non mi perdo più, la mia isola ora è l'amore"

Per Blind la musica è sempre stata una forma di riscatto. Dietro quel cappellino e tantissimi tatuaggi, il rapper che si è fatto conoscere a " X Factor " nel 2020 arrivando in finale nasconde le "cicatrici", come ha raccontato in un libro. Quel passato non sempre facile, fatto di periferie ed errori che ora li è lasciato alle spalle. Dopo il successo di " Cuore nero ", Blind torna più forte di prima con il nuovo singolo " Non mi perdo più ": "L'amore mi ha salvato", racconta a Tgcom24.

Blind come nasce questo brano?

Lo abbiamo presentato a Sanremo Giovani, c'è stato un lavoro di quasi un anno, abbiamo registrato in vari studi e cambiato produzione, il brano è stato lavorato al meglio. E' una canzone molto personale perché in un momento molto difficile della mia vita mi sono aggrappato all'amore e non mi sono perso.

Quindi sei innamorato?

Direi di sì (ride, ndr)

A proposito di non perdersi, tu lo hai mai fatto?

Tante volte e in varie occasioni ed è stato difficile ritornare sulla strada giusta. Grazie all'amore sono andato avanti.

La tua isola quale è?

E' la bolla in cui vivo. No nel senso che non parlo con nessuno, ma non cerco problemi e non mi faccio trovare. Questo è stato il motore per andare avanti e cambiare.

Dopo "X Factor" come è stato?

Mi sono trovato in balia della musica e dello spettacolo. Ho capito tanto cose, è stata una scuola, mi ha portato tanta esperienze e pazienza. Non ero così preparato, è tutto nuovo.

Delusioni?

Non mi faccio abbattere dalle delusioni, sono uno che lavora sugli errori.

Hai scritto un libro in cui hai parlato di riscatto...

Per me è la forza che trovi dentro di te per andare avanti e inseguire il tuo sogno. Il grande riscatto è iniziare un percorso venendo dal nulla...

Sei consapevole di essere un esempio per i ragazzi che sono ancora lì, nelle case popolari dove vivevi anche tu?

Mi piace essere un esempio, la mia voglia di raccontare e dare consigli è importantissima per me.

Ti porti dietro questa immagine da duro, non sorridi mai?

Io sorrido sempre, forse è una corazza, un personaggio che mi sono creato sin da piccolo per fare musica. Mi ha aiutato nei momenti difficili...

Ora che succede?

E' l'inizio di un nuovo percorso. Poi ci saranno altre cose, con qualche feat, ma non posso anticipare niente.

Sanremo cosa rappresenta per te?

Un sogno, non è andata bene ma non mi arrendo. Sarebbe stata una conferma per me stesso, è il palco più importante d'Italia... ma c'è tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE: