Sessant'anni di Björk: icona contemporanea che continua a reinventarsi

Nata a Reykjavík, in Islanda, Björk ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica fin da giovanissima. Dopo le esperienze nei gruppi punk e post-punk del suo Paese, tra cui The Sugarcubes, ha intrapreso una carriera solista che l'ha portata a diventare una delle voci più originali della musica contemporanea. Con una voce potente e inconfondibile, capace di sfumature rare, Björk ha attraversato con naturalezza mondi sonori lontanissimi tra loro (dal trip hop all'elettronica, dal jazz alla musica colta) senza mai perdere la propria identità artistica. La sua esplosione internazionale avviene negli anni Novanta con album come "Debut" (1993) e "Post" (1995), progetti che hanno mescolato pop, elettronica, sperimentazione e linguaggi visivi.