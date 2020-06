Biondo da "Amici" al cinema: nei panni di un rapper in un film con Salemme

Biondo nei panni di... Biondo. L'ex concorrente di "Amici" di Maria De Filippi debutta in un film di Rolando Ravello , "E' per il tuo bene" interpretando il ruolo di un rapper. Il giovane avrà al suo fianco, tra gli altri, attori del calibro di Vincenzo Salemme, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi. La commedia sarà disponibile a partire dal 2 luglio sulla piattaforma streaming di Amazon Prime.

Lʼex allievo della scuola di Maria De Filippi aveva già intrapreso la carriera di attore insieme a Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, nella prima serie italiana “interattiva” pensata e realizzata per Instagram e il web

dal titolo "Instalovers".



Questa volta però il set è quello di un film vero e per Biondi si tratta di un vero e proprio debutto. Sui social il giovane cantante, che sta già conquistando le classifiche con il suo nuovo singolo "Bali e Dubai", aveva dato qualche indizio sul progetto a cui stava laorando postando uno scatto in cui è con Salemme e la Lodovini in un momento di relax dalle riprese e poi alcuni scatti tratti proprio dal set.

La storia raccontata è quella di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. C'è Arturo (Marco Giallini), un avvocato conservatore, Sergio (interpretato da Giuseppe Battiston), irascibile operaio con problemi di autocontrollo e infine Antonio (Vincenzo Salemme), che è un poliziotto severo e integerrimo con un debole per la figlia. Sono tre padri che vedono il loro peggior incubo avverarsi, quando si rendono conto che le loro tre giovani e belle figlie sono cresciute troppo in fretta. Arturo vedrà la figlia scappare nel giorno del matrimonio con una donna. Sergio, padre iperprotettivo, dovrà fare i conti con il fidanzato della figlia che ha trent’anni più di lei e Antonio dovrà confrontarsi con il ragazzo di sua figlia, un giovane rapper, Biondo appunto.

Sicuri di agire per il loro bene, i tre padri uniranno le forze per sbarazzarsi dei partner delle figlie il prima possibile, mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli tanto da rischiare di far naufragare i loro stessi matrimoni. Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?

Da segnalare che l'uscita della locandina promozionale del film ha subito suscitato delle polemiche aprendo un caso di "parità di genere". SUl poster infatti comparivano solo i nomi degli attori maschi. Polemica rientrata dopo che la casa di produzione Medusa si è scusata parlando di errore umano: "Quello che sta girando è un cartonato preparato in fretta e furia per la conferenza stampa, nel quale per un errore umano ci sono solo i nomi degli attori".

