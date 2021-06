Billie Eilish cambia pelle nel video del nuovo brano e si scatena in un party bollente tutto al femminile

Piccole donne crescono e... cambiano pelle. Così audace e provocante Billie Eilish non l'avevamo mai vista. La cantante di Los Angeles, 20 anni, si "sveste" dagli ingombranti abiti extralarge, che ne hanno sempre nascosto le forme, per mostrarsi finalmente in tutta la sua sensuale femminilità nel nuovo video del suo ultimo brano "Lost Cause". La giovanissima popstar si scatena, ambigua e maliziosa, con le sue amiche, da Ashley Nickole a Joya Jackson e Kerrice Brooks in una sorta di pigiama party all'insegna del divertimento e... del twerking.



Cambiata e maturata Billie Eilish non è più la "timida" ragazzina dai capelli blu di qualche anno fa. Con il nuovo look biondo platino e i modi ammiccanti da donna matura la cantante si mostra sicura e spavalda come non mai. Il sound del brano resta invece quello a cui le sue produzione insieme al fratello Finneas ci hanno abituato, voce sussurrata su ritmi R&B senza fronzoli o complicazioni.

Billie Eilish festeggia il nuovo Grammy facendosi... bionda Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Ansa 5 di 9 Billie Eilish Ansa 6 di 9 ufficio-stampa 7 di 9 Billie Eilish Afp 8 di 9 ufficio-stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci Cambio radicale di look per Billie Eilish. La popstar americana, che ormai da quasi due anni sfoggiava una caratteristica capigliatura nera con le radici verdi fluo, ha stupito i suoi fan facendosi... bionda! Un svolta a 180 gradi che però non deve stupire. Per le Eilish era anzi anomalo che da così tanto tempo non cambiasse colore. I suoi capelli infatti sono passati negli anni dall'argento al blu elettrico, dal rosa al nero screziato. Il biondo, tra l'altro, è il suo colore naturale. Billie ha lanciato prima una stories in cui ha chiesto "Indovinate quale colore?" e poi si è svelata con un video con il testo: "Avevate indovinato?". Sicuramente hanno apprezzato: la foto ha ottenuto quasi 17 milioni di like! Leggi Tutto Leggi Meno

"Lost Cause" racconta con ironia dell'ennesima delusione subita a causa di un uomo, una "causa persa" appunto, che porta le sette amiche a ritrovarsi in un party casalingo dove si ride, si scherza e si gode di una complicità e di un'intimità sincere, che solo tra donne è possibile ritrovare.



La cantante si prepara intanto a pubblicare il 30 luglio il nuovo album “Happier Than Ever”, a due anni di distanza dal disco di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”