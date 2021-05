Nell'album di famiglia di Billie Eilish: la sua vita in 500 scatti "privati"

Un tuffo nella vita di Billie Elish come non l'abbiamo mai vista. " By – Billie Eilish " è il modo in cui la cantante fenomeno degli ultimi anni ha deciso di raccontarsi ufficialmente. Non una classica biografia ma un volume fotografico con oltre 500 scatti "privati" presi direttamente dall'album di famiglia. Foto di Billie dalla nascita a oggi, in momenti casalinghi o pubblici, commentati da lei stessa in maniera informale, come se stesse facendo vedere il proprio album a degli amici.

Un viaggio nel tempo che inizia con gli scatti domestici di un’infanzia piena di presagi e prosegue ancora oggi, in famiglia, sul palco, in tour, in streaming – ogni nuovo giorno all’insegna della musica, circondata dal devoto affetto di legioni di fan che lei ricambia con altrettanto calore. Un elegante volume illustrato che ricostruisce un ritratto a tutto tondo dell'artista: pagina dopo pagina scopriamo passioni e segreti, la routine quotidiana e il sodalizio con il fratello, il culto per la musica e la danza, l'amore incondizionato per la famiglia e la gratitudine per la crew, tutti i dettagli che hanno trasformato una ribelle dal talento musicale smisurato, un'attivista dei sentimenti empaticamente connessa alla sua generazione in un’icona globale, un’ispirazione per i suoi coetanei e i loro genitori.

Ufficio stampa

Nei giorni scorsi, dopo aver annunciato qualche settimana fa l'uscita del nuovo album il 30 luglio, la Eilish ha ufficializzato le date del suo tour mondiale, che ora può riprendere dopo l'interruzione dell'anno scorso a causa della pandemia. L'"Happier Than Ever - The World Tour" porterà la Eilish in concerto tra Nord America ed Europa. Il tour prenderà il via precisamente il 3 febbraio 2022 da New Orleans per poi proseguire con 32 date in Nord America ed altre 18 nelle arene europee a partire dal 3 giugno. Al momento non è stata fissata nessuna data in Italia.

By - Billie Eilish

Rizzoli Illustrati

pp. 336, 24,90 euro