Billboard incorona Taylor Swift, "Reputation" è il top album del 2018

Nuovo successo per Taylor Swift. Billboard ha pubblicato l'elenco degli album più ascoltati del 2018 e la ventottenne pop star è in cima alla lista con il suo "Reputation", seguita da Drake (con "Scorpion") e Post Malone (con "Beerbongs & Bentleys"). E' la terza volta che Taylor ha conquistato il titolo nella classifica americana Billboard 200 di fine anno. In precedenza ha trionfato nel 2015 con "1989" e nel 2009 con "Fearless".