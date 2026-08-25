Beatrice “Bice” Bochicchio. 92 anni, era una cantante lirica e artista. Donna molto riservata, negli ultimi anni era comparsa occasionalmente nei contenuti pubblicati sui social dal figlio, Gabriele Paolini, il "disturbatore tv" diventato noto per le sue incursioni durante le dirette televisive. La sua morte è ora al centro di un'indagine della procura di Roma. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per permettere l'esecuzione dell'autopsia e stabilire con precisione le cause del decesso, avvenuto all'ospedale Sandro Pertini della Capitale. Paolini ha spiegato che la madre è morta di sepsi a causa di una grave infezione delle vie urinarie e che nonostante questo fosse stata dimessa dall'ospedale un mese fa.