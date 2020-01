Beyoncé beve Martini e i fan si scatenano: sarà lei a cantare nel nuovo James Bond?

Beyoncé canterà la sigla del prossimo James Bond? Le speculazioni diffuse sui social darebbero Queen B come la candidata numero uno . Soprattutto dopo uno scatto condiviso su Instagram dalla stessa cantante, in cui è intenta a sorseggiare un Martini, la bevanda preferita di James Bond , durante i Golden Globe Awards . Lei non si sbilancia e continua a postare "svianti" immagini super sexy in cui le sue prosperose forme lasciano tutti a bocca aperta.

Beyoncè... che sexy Bond-singer! Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

A pochi mesi dall'uscita di "No Time to Die", 25mo capitolo della saga 007, mentre quindi ancora nessuna news è stata diffusa su chi canterà la canzone di lancio, Beyoncè sembra detenere il primato di candidata principale: secondo i fan scatenati sarà lei ad interpretare la nuova canzone ispirata all’agente segreto 007.

Le prove sono deboli, ma i fan ci credono. In molti ad esempio non hanno dimenticato l'ultima volta che Beyoncé ha condiviso un primo piano con un limone, per poi lanciare il suo leggendario album "Lemonade".



Per i più non ci sono dubbi: "Questa volta non se la caverà ... BEYONCÉ JAMES BOND THEME CONFERMATO", ha twittato un fan, mentre un altro ha scritto: "Ciò che mi fa pensare che Beyoncé stia davvero facendo la colonna sonora di James Bond è che a meno di tre mesi dall'uscita del film non sappiamo ancora chi canterà le canzoni”.

Lei intanto non si scompone, non sul tema, almeno, piuttosto scopre le sue forme super sey che mette in mostra in una serie di scatti per lanciare la sua nuova linea di abbigliamento e accessori sportivi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI