Ben Harper & The Innocent Criminals riportano il blues nero e la ballata folk a Milano

Dopo l’esibizione dell’anno scorso con l’armonicista Charlie Musselwhite, reduci del loro secondo album insieme "No Mercy In This Land", Ben Harper torna a Milano, ma questa volta accompagnato dalla sua storica band. Star mondiale e asso della chitarra in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici, Harper si esibirà nei suoi maggiori successi.



Dopo il suo album di debutto nel 1994, "Welcome to the Cruel World", il chitarrista ha pubblicato diversi album in studio di grande successo tra cui "Fight For Your Mind", "The Will to Live", "Burn to Shine", "Diamonds on the Inside", "Lifeline" (nominato ai Grammy) e "Call It What It Is" nel 2016. Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). Il gruppo si è sempre esibito live assieme a Ben Harper in giro per il mondo.



Ad aprire il concerto di Ben Harper a Milano è invece il colombiano Juanes, uno dei massimi esponenti del rock latino a livello mondiale: il suo sound fonde l'amore per la musica rock e pop con una scrittura e composizione che ammiccano alla musica folk/tradizionale e ai ritmi indigeni della Colombia e dell’America Latina. Tantissime le hit accumulate durante la sua carriera, fra cui La Camisa Negra, andata alla numero 1 della classifica italiana.