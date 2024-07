Ben Affleck va a vivere da solo, il divorzio con Jennifer Lopez sembra imminente

Affleck e Lopez si sono sposati nel luglio 2022 a Las Vegas dopo un celebre ritorno di fiamma di una vecchia love story sbocciata nel 2003 sul set del film Gigli. Assieme, dopo mesi di ricerca, avevano comprato l'anno scorso una mansion a Beverly Hills per 60 milioni di dollari, ma questo mese la villa è tornata sul mercato. Illazioni sulla crisi matrimoniale erano però aumentate dopo che i due per giorni di fila non erano stati visti assieme in pubblico: quando poi JLo si è presentata da sola al Met Gala all'inizio di maggio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso del gossip. Sempre in maggio una fonte di "People" aveva confermato che "lo stato dell'unione tra i due non è dei migliori in questo momento" e il 23 giugno Ben era stato fotografato senza la fede al dito mentre Jennifer era in vacanza con amici in Italia.