"Beetlejuice 2", il sequel del film di Tim Burton si farà

Oltre a Michael Keaton nel cast del film del 1988 vincitore dell'Oscar per il miglior trucco, c'erano anche Alec Baldwin (Adam Maitland), Winona Ryder (Lydia Deetz), Geena Davis (Barbara Maitland) e Jeffrey Jones (Charles Deetz). Il successo fu immediato, tanto da incassare circa 75 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 15 milioni di dollari. Plan B, negli ultimi anni, ha prodotto film come Moonlight, 12 anni schiavo e The Departed.

Sempre secondo le indiscrezioni, nel nuovo progetto dovrebbero essere coinvolti nuovamente Michael Keaton e Winona Ryder, ma per il momento non ci sono annunci ufficiali o certezze.

Nel 2019 Danny Elfman, compositore delle musiche del film originale e di altre opere di Burton, aveva ammesso che il sequel fosse in fase di sviluppo da vari anni, ma non sapeva nulla del progetto: "Stranamente Tim Burton non me ne ha parlato. Un anno fa ho visto Michael Keaton e ha detto 'Quindi faremo Beetlejuice 2?' e ho risposto 'Beh, ne sai più di me'. E non ne ho sentito parlare da quel momento".

