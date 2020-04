Bebe Rexha mostra le sue occhiaie e come nasconderle... e tutte le altre star senza trucco in quarantena

Come coprire le occhiaie scure e apparire più belle, anche in quarantena. Con un tutorial condiviso su Instagram la cantante Bebe Rexha si mostra senza trucco e senza filtri con grossi cerchi neri sotto gli occhi e dà consigli su come "ristrutturare" il volto in poche mosse. La popstar non ha avuto mai problemi a mostrarsi al naturale mettendo in evidenza le sue imperfezioni anche e soprattutto per combattere il "bodyshaming" e il pubblico social applaude ed elogia la sua "trasparenza".

Ma non è la sola star, che dalla quarantena a casa ha deciso di mostrarsi in versione acqua e sapone, lontane dai canoni imposti dalla moda e della cultura delle apparenze.

Tra le ultime che hanno voluto condividere sui social scatti "nature" c'è Helen Mirren, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il sistema sanitario nazionale. E poi Michelle Pfeiffer, che da casa lancia un challenge mandando un messaggio di sostegno alle persone impegnate in prima linea contro la Covid-19 e mostrandosi con gli occhiali da vista oversize dalla montatura nera e senza un’ombra di trucco.

Anche Sharon Stone si mostra senza trucco né piega durante il suo periodo di autoisolamento per lanciare una serie di messaggi di solidarietà e ringraziamento per chi lotta in prima linea contro il virus.

Teri Hatcher, la Susan di "Desperate Housewives", lancia una campagna per aiutare i bambini malati di cancro proprio in questo difficile momento e lo fa con un messaggio in cui si mostra senza make up e con gli occhiali.

Bella Hadid è talmente.... bella che di trucco e parrucco può fare benissimo meno come dimostra in uno scatto mozzafiato al naturale. E lo stesso vale per le splendide modelle Rosie Huntington-Whiteley e Alessandra Ambrosio dal loro auto isolamento dorato. E poi ci sono Julia Roberts, Gwyneth Paltrow... tutte make up free. Questa pandemia uccide anche la vanità.

