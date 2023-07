L'inedito

La canzone pare si tratti di "Now and then", anche se Paul McCartney non l'ha detto esplicitamente. "Sarà l'ultimo disco dei Beatles, l'abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest'anno", aveva spiegato Macca al programma Today di BBC Radio 4. McCartney ha raccontato di aver ricevuto una demo nel 1994 da Yoko Ono: una cassetta con la scritta: "Per Paul". Un brano che Lennon, al piano nel suo appartamento di New York, registrò poco prima di morire, l’8 dicembre 1980. "Si sentiva solo il ritornello, provammo a completarla, ma non eravamo d’accordo se farlo o meno". McCartney, Starr e Harrison ci avevano poi lavorato durante le sessioni creative dei brani "Free As a Bird" e "Real Love".