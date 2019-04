Beatles, recuperato un filmato inedito di un'esibizione a "Top Of The Pops" del 1966

Come spiega il sito della Bbc, all'epoca i nastri non venivano archiviati con la stessa cura di oggi (ovvero con un'occhio alla eventuale commercializzazione: piuttosto, venivano distrutti per fare spazio) il che ha portato a perdere un'enorme quantita' di performance musicali degli anni Sessanta e Settanta che la "Beeb" avrebbe dovuto avere in archivio ma che sono sopravvissuti solo grazie a registrazioni amatoriali dalla radio o dalla televisione, spesso di pessima qualità sonora.



Nel caso in questione i Fab Four presentavano il loro ultimo singolo, "Paperback writer", una canzone portata in quello che sarebbe stato il loro ultimo tour mondiale ma che venne preregistata e cantata in playback. Di fatto, pur essendo apparsi diverse volte nel programma i Beatles si produssero dal vivo solo in un'occasione, nel giugno del 1966: la prassi corrente infatti obbligava praticamente i musicisti a esibirsi in playback sia per evitare "incidenti" sia perché le case discografiche preferivano che il pubblico ascoltasse la versione che effettivamente compariva nel disco (e che garantiva sindacalmente anche la remunerazione degli eventuali session men presenti nella registrazione originale).