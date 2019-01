Peter Jackson dirigerà un nuovo film sui Beatles

Il regista premio Oscar Sir Peter Jackson , famoso per aver girato la trilogia de "Il signore degli anelli", dirigerà un nuovo film sui Beatles . Il progetto è basato su una serie di filmati inediti (girati tra il 2 e il 31 gennaio 1969), che raccontano le sessioni in studio dell'album "Let It Be", pubblicato diversi mesi dopo lo scioglimento della band. "Guardare John, Paul, George e Ringo lavorare insieme è sorprendentemente intimo" ha dichiarato Jackson.

"Le 55 ore di filmati inediti e le 140 ore di audio messe a nostre disposizione rendono questo film l'esperienza definitiva che i fan dei Beatles hanno a lungo sognato: come un una macchina del tempo, ci riporta indietro al 1969, facendoci accomodare in studio a guardare questi quattro amici fare buona musica insieme" ha svelato il regista.



A 50 ANNI DALL'ULTIMA ESIBIZIONE - Frutto della collaborazione tra Apple Corps Ltd. e WingNut Films Ltd., la pellicola è stata realizzata con la piena collaborazione di Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison. Originariamente sembrava che le riprese fossero destinate a uno speciale tv, ma poi si è deciso di realizzare un film che terminerà con la leggendaria performance dei Beatles sul tetto del quartier generale della Apple Corps Ltd, al numero 3 di Savile Row, a Londra esattamente 50 anni fa.



JACKSON: "AFFASCINANTE VEDERLI AL LAVORO" - L'album e il film "Let It Be", usciti nei mesi successivi allo scioglimento dei Beatles, sono stati spesso visti nell'ottica dei conflitti che la band stava attraversando in quel periodo. Diverso, invece, il punto di vista di Jackson. "Sono stato sollevato di scoprire che la realtà è molto diversa dal mito. Certo, ci sono momenti di drammaticità, ma non emerge quella discordia a cui questo progetto è stato a lungo associato. Guardare John, Paul, George e Ringo lavorare insieme, creare canzoni da zero, non è solo affascinante: è divertente, edificante e sorprendentemente intimo. Sono elettrizzato e onorato di aver ricevuto l'incarico per questo film eccezionale" ha dichiarato il regista.