Beatles, 50 anni fa la loro ultima esibizione dal vivo: sul tetto... del mondo

John, Paul, Ringo e George non si esibivano dal 1966: quel giorno però erano di nuovo tutti e quattro insieme. Faceva freddo e Lennon indossava la pelliccia che gli aveva prestato Yoko Ono. L'esibizione durò poco più di quaranta minuti, durante i quali però la gente rimase con il naso all'insù, come incantata, mentre i "Fab Four" eseguivano in looping alcuni dei loro successi: da Get Back, a Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling, One After 909 e Dig A Pony. L'intero concerto improvvisato, il backstage, la preparazione, i passanti e gli spettatori che erano accorsi sul tetto o che erano restati giù, tutto doveva essere registrato per il documentario "Let it Be – Un giorno con i Beatles".



Poi arrivò la polizia per sciogliere l'assembramento non autorizzato, in strada e sul tetto. Ma in molti sono convinti che fosse tutto concordato anche con gli agenti. Quel che è certo è che la notizia di quella magica e "celestiale" esibizione, che prese in nome di "The Beatles’ Rooftop Concert", fece il giro del mondo e divenne fonte di ispirazione per altre band che si esibirono successivamente sui tetti dei palazzi.



Quando la polizia interruppe il concerto John Lennon pronunciò una frase, diventata storica : "Grazie a tutti da parte mia e del gruppo e speriamo di aver superato l'audizione!". Nemmeno un anno dopo, il 4 aprile 1970, la band annunciò lo scioglimento ufficiale. L'audizione però, quella per entrare nell'olimpo delle migliori band della storia del rock, l'avevano sicuramente passata.