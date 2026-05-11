Beatles, il tetto dell'ultimo concerto aperto al pubblico

Il numero 3 di Savile Row è uno degli edifici più iconici del pop e del rock britannico: ex sede dell'etichetta discografica dei Beatles, la Apple Corps, e luogo dell'ultima esibizione pubblica della band, quando nel 1969 si esibirono sul tetto dell'edificio. Apple Corps ha ora riacquistato l'edificio a Mayfair, nel centro di Londra, e prevede di aprirlo al pubblico come nuova attrazione turistica nel 2027. Distribuito su sette piani, “The Beatles at 3 Savile Row” esporrà oggetti provenienti dagli archivi della Apple Corps e ospiterà mostre temporanee e un negozio. Le attrazioni principali, tuttavia, saranno la ricostruzione dello studio in cui la band registrò il suo ultimo album, “Let It Be”, e l'accesso al tetto dove si tenne il commovente concerto finale.