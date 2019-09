Bauhaus, il gruppo torna in concerto dopo 13 anni

Dopo 13 anni dall’ultima apparizione, i Bauhaus tornano con la formazione originale per un concerto all’Hollywood Palladium di Los Angeles. La notizia è stata annunciata sul profilo Instagram del cantante della band. I quattro pionieri del rock-gotico non si esibivano insieme dal 2006, quando Peter Murphy e compagni aprirono il concerto dei Nine Inch Nails. L’ultimo tour ufficiale dei Bauhaus risale al 1998, realizzato a distanza di 15 anni dallo scioglimento del gruppo.