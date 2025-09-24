Torna Barezzi Festival con la sua brezza, Spiritualized e King Hannah tra i protagonisti

Ideato e diretto da Giovanni Sparano, organizzato e prodotto dall’Associazione culturale Luce in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, Barezzi Festival mantiene il suo cuore pulsante a Parma, ma al tempo stesso continua a esplorare un percorso artistico più ampio, declinandosi in nuovi luoghi e visioni. A partire dalle anteprime di Barezzi Way, i concerti in luoghi suggestivi fuori dal territorio parmense che anticipano il festival. Il primo appuntamento è al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, in collaborazione con il Festival Aperto e la Fondazione I Teatri, dove mercoledì 15 ottobre, da Londra arrivano i Kokoroko con la loro travolgente energia afro-jazz e soul per presentare il nuovo acclamato album "Tuff Times Never Last". Barezzi Festival arriva poi per la prima volta a Milano con una seconda anteprima: domenica 19 ottobre Vinicio Capossela sarà protagonista al Conservatorio Giuseppe Verdi di un concerto speciale per celebrare i venticinque anni dall’uscita dell’album "Canzoni a Manovella".