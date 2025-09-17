Torna Il Rumore del Lutto, al festival Gavin Friday, Teho Teardo e Beatrice Antolini

Arriva al traguardo della 19esima edizione il festival Il Rumore del Lutto, in programma dal 27 settembre al 9 novembre a Parma e in altre città tra cui Torino, Genova, Firenze, Prato, Reggio Emilia e Los Angeles. Progetto culturale nato a Parma nel 2007, da un'idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, il primo festival di cultura in Death Education ha l'ambizione di individuare un nuovo spazio, destinato al dialogo e alla riflessione sulla vita e sulla morte, attraverso il colloquio interdisciplinare e trasversale tra differenti ambiti. L'edizione del 2025 è dedicata a un tema che accompagna da sempre la vita di ciascuno: l'Invisibile.