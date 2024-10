Barezzi Festival, da Andrew Bird a The Last Dinner Party per la diciottesima edizione

Si parte giovedì 14 novembre alle 18:00 all’Auditorium del Carmine con l’ipnotica Anna B Savage, cantautrice londinese capace di trafiggere l’anima con testi intimi. Ci si sposta poi al Teatro Regio alle 20:30 per lo show de The Last Dinner Party, quintetto inglese tutto al femminile che approda a Parma sull’onda del successo del debut-album "Prelude To Ecstasy", concentrato di talento ed energia che le ha portate a dominare i palcoscenici e le classifiche in ogni angolo del pianeta. In apertura, l’eclettico cantautorato di Katy J Pearson che presenta il suo terzo album "Someday, Now". Infine, alle 23:00 a Borgo Santa Brigida il primo appuntamento di Barezzi Off, spazio dedicato agli artisti più interessanti e talentuosi della scena indipendente. In programma An evening with: Sun Kil Moon, un concerto unico e intimo che vede protagonista uno dei più prolifici e raffinati nomi del neo-cantautorato americano, che con le sue parole ha influenzato e incantato generazioni di musicisti e appassionati.