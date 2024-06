Sono 13 i film della sezione BFF Doc, selezionati tra i quasi 200 titoli arrivati, per un’esplorazione quanto più approfondita del tema di questa edizione. Si parte dalla Cuba di "Taxibol" in cui Tommaso Santambrogio filma il regista Lav Diaz in un taxi mentre discute con l’autista di grandi questioni, passando per il mar Baltico di "Mother Mare", in cui Elisa Chiari ci racconta di Mare, la guardiana del faro sull’isola di Kihnu, o per la Florida di "The Beard Also Rises" diretto da Cassidy Rast, un viaggio nel più grande concorso di sosia al mondo ospitato a Key West, fino al racconto della pugilessa beduina Reem Al Shammary nel film di Mattia Ramberti "Reem Al Shammary – The Bedouin Boxeur". Ci sono poi i luoghi dell’Italia: in "San Damiano" i registi Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes seguono la vita del protagonista nella giungla urbana dei dintorni della stazione Termini; "Napoli, prima" di Paolo Geremei è invece un ritratto della città la notte prima dello scudetto del 2023; "Ap"i di Luca Ciriello racconta l’estate di un gruppo di giovani valdostani trascorsa in apecar; "Mimmolumano" di Vincenzo Caricari è un ritratto, tra pubblico e privato, dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. E poi ancora storie più intime, in cui il senso del “ritrovarsi” acquisisce una dimensione più profonda: "Un respiro parziale ma intero" di Lorenzo Spinelli è un vero e proprio atto d’amore nei confronti della poetessa e scrittrice Patrizia Cavalli; "La vie du dehors" di Pascal Marc è il luogo d’incontro tra vecchi filmini di famiglia e una corrispondenza tra una madre e un padre incarcerato; "Human Don’t Come With Instructions" di Arnoldas Alubauskas è un breve documentario che esplora la nostra intrinseca dipendenza dalle storie per dare un senso alle nostre vite; "Anni Belli" di Anna Francesca Leccia propone un tuffo nostalgico nell’Italia degli anni 70 intorno al tema della legalizzazione del divorzio. Sarà inoltre presentato fuori concorso "Anime nel fango", docufilm di Ettore Zito che ​​ripercorre i tragici giorni dell’alluvione del maggio 2023.