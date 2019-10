Baglioni da record: 12 concerti alla Terme di Caracalla

Cinquant'anni vissuti in musica, sessanta milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali della carriera unica di Claudio Baglioni. L'artista torna in tour nel 2020 con “Dodici note”, proponendo tutti i suoi grandi classici per la prima volta in un’inedita dimensione classica. Ed esibendosi per la prima volta in una location esclusiva, le Terme di Caracalla, per dodici serate dal 6 al 18 giugno.