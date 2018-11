Baby K, esce il nuovo album "Icona": "Sono ancora una femmina alfa... ma più evoluta e giocosa"

A distanza di tre anni da "Kiss Kiss Bang Bang" dal quale fu estratta la pluripremiata Roma-Bangkok, feat. Giusi Ferrei (9 platini e oltre 226 milioni di visualizzazioni su YouTube) ecco quindi arrivare il terzo album della poliedrica artista nata a Singapore e cresciuta a Londra da genitori italiani e che attualmente abita a Roma.

Dieci tracce, che vantano le collaborazioni di J-Ax, Gemitaiz, Vegas Jones e Andrés Dvicio, con le quali Baby K restituisce al pubblico la sua Femmina Alfa (titolo di una sua canzone del 2011 e di un libro "Come diventare una femmina alfa" del 2014) del rap, solo un po' meno agguerrite e sicuramente più giocosa, come racconta lei stessa. "La femmina alfa c'è ancora, ma è meno agguerrita e irruenta, più divertita e giocosa, perché per me la musica è libertà. Sono una femmina alfa cresciuta ed evoluta".



E così se con brani come "Certe cose" o "Vibe" sentiamo riemergere la Baby K rapper più in forma che mai, non mancano anche i ritmi latini, dance, pop-melodici e orientaleggianti, questi ultimi ben in evidenza in "Come no", singolo uscito qualche settimana fa ed entrato subito tra i brani più trasmessi dalle radio: "Sono sempre stata attratta e affascinata dall'Oriente, fino a tre anni ho vissuto in Indonesia. Anche nei video faccio citazioni che ammiccano all'Asia, al Giappone e alla Cina...". E senza escludere una futura collaborazione con il K-pop l'artista ribadisce l'anima urban del suo nuovo disco: "E' un disco che mi rappresenta in tutte le mie sfaccettature. Mi sono sempre contraddistinta per aver portato delle innovazioni sia nel rap sia nel pop. Il mio genere è urban pop con alcuni momenti molto intimi e personali...". Come in "Sogni d'oro e di platino", che Baby K definisce la "canzone a cui sono più affezionata" e che su note pop e melodiche è una vera e propria ode al sogno: "Per i giovani è difficile permettersi di sognare, soprattutto per le problematiche legate all'occupazione. Per me è importante perché nonostante i tanti numeri, fare musica èsempre come stare sulle montagne russe".