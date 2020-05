Avril Lavigne annuncia il nuovo tour mondiale: due tappe in Italia

La superstar di origini canadesi Avril Lavigne annuncia le nuove tappe del suo tour che toccherà l’europa il prossimo anno. Due saranno i concerti attesi nel nostro Paese: il 12 marzo 2021 al Lorenzini District di Milano e il 14 marzo a Padova Fiera. I biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili per l’acquisto.

LEGGI ANCHE>

Il coronavirus ferma la musica dal vivo: da Madonna a Eros Ramazzotti, ecco i tour sospesi

L’artista avrebbe dovuto esibirsi il 15 e 16 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano con due date sold-out, annullate a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19.

I biglietti precedentemente acquistati per i concerti del 15 e 16 marzo 2020 e per i quali non si desidera fare richiesta di rimborso resteranno validi per la nuova data di Milano al Lorenzini District del 12 marzo 2021 (non potranno essere utilizzati per la data di Padova). Il termine ultimo, invece, per coloro che desiderano richiedere il rimborso sui due show annullati verrà prorogato al 30 maggio 2020.

Avril ha pubblicato nei giorni scorsi il singolo "We are Warriors" i cui proventi andranno devoluti in beneficenza tramite l’associazione Project Hope per contrastare il Covid-19 nel mondo. Il brano è una nuova versione della traccia “Warrior” inclusa nel suo ultimo album "Head Above Water", pubblicato nel 2019.

TI POTREBBE INTERESSARE>