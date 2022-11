"Avatar 2", arriva il nuovo poster e trailer

Con "Avatar: La via dell'acqua" l'esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un'avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, "Avatar: La via dell'acqua" inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Il seocndo capitolo è sempre all'avanguardia nelle tecniche di realizzazione e tecnologie, dal 3d alla performance capture, spesso reinventati dallo stesso regista, James Cameron, puntando su tematiche universali e sempre attuali. E' l'impresa titanica nella quale si sono imbarcati da oltre 10 anni il cineasta insieme al suo fidato produttore Jon Landau, che dopo vari rinvii stanno per riportare il pubblico, per nuove avventure, sul pianeta Pandora degli alieni blu Na'vi.

Il produttore Jon Landau ha spiegato: "E' un universo, che mette in luce innanzitutto il tema pù universale di tutti, la famiglia, intesa non solo come quella biologica, ma anche come quella che ci si sceglie, il legame in una comunità. Un viaggio fra generazioni che vuole raccontare anche le inquietudini e la ricerca del proprio posto nel mondo dei componenti più giovani, gli adolescenti. Il primo Avatar inizia e finisce con Sully che apre gli occhi ed è quello che tutti noi dovremmo fare; capire che le nostre azioni hanno un impatto su chi è intorno a noi. La famiglia Sully arriva in un nuovo mondo, e all'inizio sono esclusi, non vengono accettati, lottano per difendere la propria identità".