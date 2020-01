Roghi Australia, alla radio niente canzoni con riferimento al fuoco

In Australia le radio non trasmetteranno più canzoni sul "fuoco", vale a dire con riferimenti ai roghi che stanno devastando il Paese, in particolare il Nuovo Galles del Sud, e che hanno provocato decine di vittime. Lo hanno deciso le emittenti per rispetto della popolazione messa duramente alla prova dagli incendi. Al bando quindi "We Didn't Start The Fire" di Billy Joel o "Sex on FIre" dei King of Lion.