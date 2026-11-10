TENNIS

Alle Atp Finals torna la musica: da Levante a Baby K e il gran finale con Bocelli

A dare il via alle esibizioni sarà Achille Lauro, protagonista giovedì 12 novembre della serata di inaugurazione delle Finals di tennis

10 Nov 2026 - 07:07
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Anche quest'anno a Torino il grande tennis andrà a braccetto con la musica. La formula del grand opening, dei music break e del pre final Show, sarà infatti ripetuta a che in questa edizione delle Nitto Atp Finals, in programma all'Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. A dare il via alla musica sarà Achille Lauro, protagonista giovedì 12 novembre della serata di inaugurazione delle Finals, mentre la chiusura sarà affidata al maestro Andrea Bocelli, atteso per il pre final show di domenica 22 novembre. Ma ogni serata di gara avrà il suo music break nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale. La line-up vede protagonisti Nek, Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga, Fiorella Mannoia e Levante. 

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