"Asterix & Obelix - Il regno di mezzo", i guerrieri galli tornano al cinema e... c'è anche Ibrahimovic

Era dal 2012 che Asterix e Obelix mancavano dai grandi schermi, ovvero da "Asterix & Obelix al servizio di sua Maestà". Da allora è cambiato tutto, regista e protagonisti, in particolare con Obelix che non ha più il volto e il corpo di Gerard Depardieu, sostituito in questo film da Gilles Lellouche.

In questa nuova avventura, Asterix e Obelix dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto. La storia è ambientata nell'anno 50 a.C. L'imperatrice della Cina è appena stata imprigionata in seguito a un colpo di stato ordito da Deng Tsin Qin, un principe traditore. Aiutata da Maidiremaìs, il mercante fenicio, e dalla sua fedele guardia del corpo Gan Cho, l'unica figlia dell'imperatrice, la principessa Fu Yi, fugge in Gallia per chiedere aiuto ai due valorosi guerrieri Asterix e Obelix, dotati di una forza sovrumana grazie alla loro pozione magica. I due inseparabili eroi accettano volentieri di aiutare la principessa a salvare sua madre e a liberare il suo Paese. Inizia così un epico viaggio e un'avventura straordinaria sulla strada per la Cina. Ma anche Cesare e il suo potente esercito, con sete di una nuova conquista, si stanno dirigendo verso il Regno di Mezzo.

Protagonista del film è Guillaume Canet, che ne è anche il regista, alla prima esperienza con il personaggio. "All'inizio non volevo interpretarlo io! - spiega -. A dire il vero, quando stavo sviluppando la storia e i personaggi, volevo davvero interpretare Cesare... Sono seguite riunioni per

discutere il casting e, naturalmente, i personaggi di Asterix e Obelix e a un certo punto, da Pathé, Jérôme Seydoux mi ha detto: "Non capisco Guillaume: perché non dovresti essere tu? È vero: sei giovane, hai molta energia, sei il piccolo nervosetto che vuole sempre avere ragione... Sei perfetto! Sei perfetto!".