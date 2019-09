Asia Argento riappare sui social e mostra i muscoli: "Sono tornata, più forte di prima"

"Sono tornata, più forte di prima", così scrive Asia Argento accanto ad uno scatto, che la ritrae in gran forma, bionda e sorridente e con il quale sancisce il suo rientro sui social. L'addio al web nove mesi fa: "Troppe cattiverie, non vivo più serenamente" aveva detto l'attrice, che adesso sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita.

Capelli biondi e corti, fisico scolpito in bikini con tutti i suoi tattoo in bella vista e un sorriso smagliante. Tutta un'altra Asia Argento rispetto a quella che avevamo lasciato mesi fa, incupita dopo la tragica perdita del compagno Anthony Bourdain, ma soprattutto dalle pesanti accuse di abusi sessuali che le erano stati rivolti da Jimmy Bennet. E poi c'erano stati Fabrizio Corona, il posto di giudice di X Factor svanito nel nulla e le lacrime in televisione. Un brutto capitolo che Asia sembra però adesso aver chiuso... : “Migliore, più veloce, più forte” aggiunge l'attrice nel post.