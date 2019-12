Asia Argento annuncia il suo nuovo album con uno scatto social in mutande

Nuovo progetto musicale in vista per Asia Argento che sul suo profilo social ha scritto: "Sono felice di annunciare che il mio nuovo LP sarà pubblicato a gennaio 2020, edizione vinile deluxe in uscita a marzo con cortometraggi e video". Per stuzzicare i follower ha accompagnato la notizia con uno scatto in bianco e nero di lei distesa sul letto, con indosso solo le mutande.