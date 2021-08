Ashley Judd torna a sorridere: cammina di nuovo a quasi sei mesi dall’incidente in Africa

Ashley Judd è tornata di nuovo a camminare, dopo che a febbraio si era frantumata la gamba in una foresta pluviale congolese. Si era rotta la tibia in più punti, rischiando di perdere del tutto la gamba. L'attrice ha pubblicato foto e video su Instagram con cui ha annunciato: "Cari amici, oggi sono tornata a camminare cinque mesi e tre settimane dopo l’incidente nella foresta pluviale congolese. E in che modo l’ho fatto! Facendo un’escursione nello #SwissNationalPark".

Nel toccante messaggio scritto sul suo profilo social l'attrice de "La tela dell'assassino" e "Attacco al potere" ha raccontato: "Pensavamo che il mio piede avrebbe cominciato a muoversi nel giro di un anno, se mai fosse realmente tornato a farlo e anche se la mia gamba non sarà più la stessa, è una gamba nuova e io la adoro. Siamo amiche, abbiamo fatto un lungo cammino insieme e abbiamo davanti una vita favolosa".

Al termine del post Ashley Judd ha ringraziato tutti quelli che l'hanno aiutato nel lungo percorso di guarigione, i fan, la famiglia e il compagno. Tanti gli accorati messaggi di star come Reese Witherspoon, Sharon Stone, Lindsey Vonn, Ricky Martin.

L'INCIDENTE A FEBBRAIO - Attrice e attivista, impegnata in cause politiche e umanitarie, a febbraio Ashley Judd aveva rischiato l'amputazione della gamba dopo essere rimasta ferita durante una spedizione nel Congo. L'incidente è avvenuto nella foresta durante una ricerca sugli scimpanzé Bonobo. Ci sono volute 55 ore per trasportarla a mano, in parte in moto, al centro medico più vicino. La stessa attrice aveva raccontato la disavventura su Instagram: "Un incidente catastrofico, ho quasi perso la gamba. "Sono inciampata in qualcosa nel buio e sono caduta", spiegando di essere poi svenuta per il dolore.