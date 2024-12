Arturo Stàlteri presenta il suo "The Snow Is Dancing"

R - Ritrovo un luogo a me molto caro, frequentavo il Festival dei Due Mondi quando il Maestro era ancora in vita. Menotti amava la sua "creatura" e amava Spoleto. Suonare sul pianoforte di Gian Carlo Menotti in quello che fu il suo studio, mi dà sempre una grande emozione. Il concerto al Museo Casa Menotti sarà imperniato sul disco ma inserirò anche due composizioni dei Sigur Ros, gruppo islandese che io adoro e a cui mi sono ispirato per un brano di "The Snow Is Dancing" che è scritto in islandese: "Snjokorn" che in lingua islandese significa fiocco di neve. Trovo che nel rock vi sia qualità dal punto di vista musicale, penso al terzo e quarto disco dei Led Zeppelin dove troviamo elementi di musica classica, o in gruppi come i Sigur Ros o i Radiohead che io amo tantissimo. Ascoltiamo brani dei Beatles e dei Rolling Stones da decenni e appartengono ormai alla storia della musica. "The Snow is Dancing" è pubblicato da Saifam Records, ed è disponibile in due confezioni: vinile bianco (9 tracce) e CD (10 tracce con il bonus track "Des Pas sur la Neige").