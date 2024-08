La strofa di Massimo Pericolo inizia con una citazione all’iconica sigla di Willy, il principe di Bel Air nella versione italiana e al rap di Will Smith, ma anche lui guarda indietro alla sua carriera di rapper con una netta nota di critica verso la nuova generazione.

"Questa è la maxi storia di come ho iniziato a rappare/Anzi no, non è vero/È la storia di quando facevo le storie di ganja e di gremo/Anzi no, non è vero nemmeno questo/È anche la storia di un lavoro onesto/E tante altre cose che ho fatto nel bene e nel male nel tempo/Mi hanno reso questo, eh/Hai capito che cazzo di incastri che faccio?

È il mio lavoro e lo faccio meglio di chiunque altro/Più che altro perché sono rimasto l'unico a farlo/Io bevo alcool, non faccio altro, non sono un rimasto".